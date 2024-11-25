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Саакашвили: «В Грузии установлена классическая диктатура!»


25.11.2024   14:24


Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, в день первого заседания парламента XI созыва, заявил, что в Грузии установилась диктатура.

Экс-президент указывает, что у Грузии нет ни полиции, ни правоохранительной системы, ни правительства. Есть только самоназванный парламент.

«В Грузии нет полиции, в Грузии нет правоохранительной системы, в Грузии нет правительства, но есть самопровозглашенное правительство, в Грузии установлена диктатура! Никакого авторитаризма, никаких отклонений, установлена классическая диктатура!

Вашему поколению не удалось избежать укрепления власти этого диктатора. Сегодня, что бы ни происходило в этом т.н. законодательном органе, это не имеет значения. Не имеет значения, на что они нажимают пальцем, какие заявления они делают. Я знаю одно: грузинский народ не потерпит диктатуры. Диктатура не может и не будет установлена в Грузии!», — заявил он.

Отметим, в полдень в Тбилиси проходит заседание парламента Грузии 11-го созыва. Его легитимность не признают ни оппозиция, ни президент Грузии, которые утверждают, что итоги выборов 26 октября были сфальсифицированы.

Запад ожидает окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Между тем, ЕС направит в Грузию «техническую комиссию».

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, объяснил, что означает «техническая миссия», которую Евросоюз направит в Грузию.

Между тем, президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила план выхода из политического кризиса в стране. Она подчеркнула, что приговор по выборам в Грузии вынесен — выборы не состоялись. Поэтому необходимо в Грузии провести перевыборы. А для этого необходимо предпринять несколько шагов.


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