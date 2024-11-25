

Юристы указывают на неконституционность проведения сессии парламента Грузии

25.11.2024 14:38





В случае признания полномочий новых членов парламента будет нарушена Конституция и Регламент парламента, говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов. АМЮГ призывает новоизбранных членов парламента «подчиниться требованию Конституции Грузии» и прекратить сессию до тех пор, пока Конституционный суд не примет решение по иску президента.



«Президент Грузии обратилась в Конституционный суд с иском, с требованием признать результаты выборов неконституционными. Соответственно, этот иск ставит под сомнение законность избрания всех 150 членов. Таким образом, парламент Грузии не может признать полномочия избранных членов до тех пор, пока не будет решен спор в Конституционном суде», – говорится в заявлении.



Ранее о том, что проведение сессии парламента нарушает основной закон Грузии, заявлял и конституционалист Вахушти Менабде.



«Мы можем с уверенностью сказать, что признание парламентом его полномочий, что «Мечта» собирается сделать сегодня, является незаконным. Конституционный суд рассматривает спор о конституционности выборов, обжалуется законность мандатов всех 150 депутатов. В это время парламент обязан ждать решения суда. Любое решение, которое парламент примет в таких обстоятельствах, будет незаконным: не только признание своих полномочий, но и закон, бюджет, и вотум доверия правительству», — написал в соцсети Вахушти Менабде.



Полицейские и участники акции у здания парламента



В Тбилиси началось заседание парламента Грузии 11-го созыва, легитимность которого не признают оппозиция и президент. Саломе Зурабишвили и четыре оппозиционные партии, преодолевшие избирательный барьер, утверждают, что результаты выборов 26 октября были сфальсифицированы.



Западные партнёры страны не поздравили «Грузинскую мечту» с победой, призывая расследовать возможные фальсификации и ожидая, в частности, окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.





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