

Председателем своего «парламента» «Грузинская мечта» выбрала Шалва Папуашвили

25.11.2024 14:38





Председателем парламента Грузии XI созыва стал Шалва Папуашвили. Папуашвили был выдвинут на пост спикера парламента фракцией «Грузинская мечта» и утвержден единогласно 88 голосами.



Папуашвили перед голосованием выступил с обширной речью и пообещал с трибуны парламента, что «парламент выслушает всех, но будет действовать только в соответствии с национальными интересами народа Грузии».



После избрания председателя парламента был исполнен государственный гимн.





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