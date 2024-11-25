

Президент Грузии: сегодняшнее заседание неконституционно.

25.11.2024 15:19





Президент Грузии, которая не признает результаты выборов, заявила, что сегодняшнее заседание неконституционно.



Она написала в Х:



«1. массовые фальсификации выборов подорвали их легитимность;

2. я отказалась созывать первую сессию, а Конституция не признает никого, кто может сделать это вместо меня;

3. мой иск находится на рассмотрении в Конституционном суде».



В «Грузинской мечте» в ответ заявили, что она «формальный президент» и ее мнение не имеет никакого значения, и пообещали в ближайшее время избрать нового президента. Срок полномочий Зурабишвили истекает с избранием нового парламента — нового президента будет выбирать Коллегия выборщиков из 300 человек, большинство в которой тоже представители правящей партии.



Западные партнеры до сих пор не заявили о признании результатов выборов, требуя провести расследование нарушений, о которых заявили наблюдатели и журналисты. Единственная западная страна, которая официально признала выборы в Грузии состоявшимися — Венгрия.





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