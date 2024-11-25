

Бидзина Иванишвили стал депутатом парламента Грузии

25.11.2024 15:20





Бидзина Иванишвили теперь тоже депутат парламента. Основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" сидел в первом ряду, между премьер-министром Кобахидзе и дважды бывшим премьером, ныне обычным председателем партии Ираклием Гарибашвили.



Сессию новоизбранного парламента начал его старейший по возрасту депутат Ладо Кахадзе.



Регистрацию прошли 88 депутатов. Кого-то одного от правящей партии не хватает - видно, заболел.



Ни один представитель оппозиции не вошел в зал заседаний. Четыре оппозиционных объединения, преодолевших избирательный барьер, утверждают, что результаты выборов 26 октября были сфальсифицированы.



У парламента продолжается акция с требованием новых выборов. Депутатов от правящей партии в парламент проводили под охраной огромного количества полиции, покидать здание они тоже будут через специальный коридор.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





