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Бидзина Иванишвили стал депутатом парламента Грузии


25.11.2024   15:20


Бидзина Иванишвили теперь тоже депутат парламента. Основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" сидел в первом ряду, между премьер-министром Кобахидзе и дважды бывшим премьером, ныне обычным председателем партии Ираклием Гарибашвили.

Сессию новоизбранного парламента начал его старейший по возрасту депутат Ладо Кахадзе.

Регистрацию прошли 88 депутатов. Кого-то одного от правящей партии не хватает - видно, заболел.

Ни один представитель оппозиции не вошел в зал заседаний. Четыре оппозиционных объединения, преодолевших избирательный барьер, утверждают, что результаты выборов 26 октября были сфальсифицированы.

У парламента продолжается акция с требованием новых выборов. Депутатов от правящей партии в парламент проводили под охраной огромного количества полиции, покидать здание они тоже будут через специальный коридор.


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