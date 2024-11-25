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Бидзина Иванишвили стал депутатом парламента Грузии
25.11.2024 15:20
Бидзина Иванишвили теперь тоже депутат парламента. Основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" сидел в первом ряду, между премьер-министром Кобахидзе и дважды бывшим премьером, ныне обычным председателем партии Ираклием Гарибашвили.
Сессию новоизбранного парламента начал его старейший по возрасту депутат Ладо Кахадзе.
Регистрацию прошли 88 депутатов. Кого-то одного от правящей партии не хватает - видно, заболел.
Ни один представитель оппозиции не вошел в зал заседаний. Четыре оппозиционных объединения, преодолевших избирательный барьер, утверждают, что результаты выборов 26 октября были сфальсифицированы.
У парламента продолжается акция с требованием новых выборов. Депутатов от правящей партии в парламент проводили под охраной огромного количества полиции, покидать здание они тоже будут через специальный коридор.
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