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Дугин «мразью» народ Грузии, протестующий против фальсификации выборов
25.11.2024 16:12
Александр Дугин, российский пропагандист, отреагировал на события в Грузии, в том числе на протест у парламента Грузии, в котором 25 ноября прошло первое заседание после выборов 26 октября.
Протестующих на проспекте Руставели Дугин назвал «иноагентами» и «трансгендерами», которые пытаются сбросить «легитимную верховную власть». Они, по его словам, направлены «вампиром Соросом».
Он призвал грузинский народ приехать из регионов Грузии и «остановить эту мразь».
«В Грузии иноагенты и трансгендеры не оставляют попыток сбросить легитимную верховную власть. Столетнему вампиру Соросу только что пересадили в двадцатый раз сердце специально зарезанного для этой цели украинца, и он с новыми силами бросил свою свиту, в том числе подросшую олигофренку внучатую племянницу Грету Тунберг, на очередную цветную революцию. Чтобы в следующий раз вставить себе уже сердце грузина.
<> Мне кажется, народ Грузии, прекрасный и православный, должен подтягиваться из своих восхитительных сел в столицу, чтобы остановить эту мразь», — отметил он.
Досталось и президенту Грузии, которую Александр Дугин назвал предателем родины.
«Саломе Зурабишвили на глазах всего народа совершает акт государственной измены», — пишет российский пропагандист.
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