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Президент — о заседании парламента: «Черный понедельник в Грузии»
25.11.2024 16:35
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала день первого заседания парламента XI созыва «черным понедельником» в стране.
«Черный понедельник в Грузии: полиция и спецназ охраняют двери, за которыми «рабы ГМ» («Грузинской мечты» — ред.) убивают нашу Конституцию и издеваются над нашим парламентом», — пишет она в сети Х.
Отметим, первое заседание парламента XI созыва завершено. В нем приняли участие только депутаты «Грузинской мечты» — 88 депутатов. Депутат Давид Чичинадзе не смог принять участие в сессии по состоянию здоровья.
Заседание парламента Грузии 11-го созыва 25 ноября началось в полдень. Спикером парламента утвержден Шалва Папуашвили, лидером парламентской фракции «Грузинской мечты» стал Мамука Мдинарадзе. Первым вице-спикером председателя парламента стал Гия Вольский.
Были признаны полномочия всех 150 депутатов, партии которых преодолели 5%-й избирательный барьер.
Его легитимность не признают ни оппозиция, ни президент Грузии, которые утверждают, что итоги выборов 26 октября были сфальсифицированы.
Запад ожидает окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Между тем, ЕС направит в Грузию «техническую комиссию».
Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, объяснил, что означает «техническая миссия», которую Евросоюз направит в Грузию.
Между тем, президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила план выхода из политического кризиса в стране. Она подчеркнула, что приговор по выборам в Грузии вынесен — выборы не состоялись. Поэтому необходимо в Грузии провести перевыборы. А для этого необходимо предпринять несколько шагов.
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