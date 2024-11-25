

Президент помиловала 8 осужденных

25.11.2024 18:09





Президент Грузии сегодня помиловала 8 осужденных. Информацию об этом распространяет администрация президента.



По их данным, 6 осужденных лиц полностью освобождены от отбывания дальнейшего наказания в пенитенциарном учреждении, среди них одна осужденная женщина.



«2 осужденным сокращен срок наказания, который оставалось отбывать в пенитенциарном учреждении, в том числе 1 осужденной женщине», - говорится в информации.





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