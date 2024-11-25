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Вашадзе официально обратился к парламенту с требованием прекращения его мандата
25.11.2024 18:11
По заявлению одного из лидеров «Единства - Национального движения» Георгия Вашадзе, он официально обратился к парламенту по поводу прекращения его депутатского мандата.
Как заявил Вашадзе на акции у законодательного органа, у него не было разговора об этом с коллегами, однако он уверен, что и другие оппозиционеры сделают то же самое.
«Лично я уже направил заявление в этот самозваный орган, который они называют парламентом, и немедленно требую прекращения моего мандата. Немедленно требую, чтобы они приняли решение об отмене всех моих связей с ними. У меня не будет никакой связи с этой самозваной группировкой. Я буду с вами вместе до конца, чтобы мы победили. Я уверен, что мои коллеги сделают то же, просто я здесь и обращаюсь к вам отсюда», - сказал Георгий Вашадзе.
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