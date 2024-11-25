

Гварамия: Документ о снятии списков передан в ЦИК

25.11.2024 19:03





Подписанный мной и Никой Мелия документ о снятии списков сдан в ЦИК, - пишет в соцсети один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.



Ника Гварамия публикует документ, согласно которому, требует снять из партийного списка тех оставшихся кандидатов в члены парламента, полномочия которых не были признаны итоговым протоколом результатов выборов в парламент Грузии 26 октября 2024 года.



«Где я нахожусь и над чем работаю, расскажу сегодня в эфире. До этого ознакомлю с подписанным мной и Никой документом о снятии списков, который был сдан в ЦИК.



Парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года прошли с серьезнейшими нарушениями. На основании итогового протокола выборов, главный источник суверенитета - грузинский народ - был лишен конституционного права формировать правительство, и выборы стали формальной предпосылкой присвоения власти "Грузинской мечтой". Следует отметить, что собрание самопровозглашенного т.н. парламента Грузии прошло вопреки конституционной оговорке, без обязательного участия президента. Главнейшим является то обстоятельство, что результаты выборов были обжалованы в Конституционном суде, соответственно, не только с точки зрения легитимности, но и легальности (формально-конституционной), собрание т.н. парламента Грузии следует рассматривать как присвоение власти и свержение конституционного строя в стране.



Следует учесть, что результаты выборов 26 октября не признал практически никто из наших демократических партнеров.



В сложившейся ситуации мы считаем необходимым действовать только в интересах грузинского народа и грузинского государства. Мы полностью исключаем сотрудничество в каком-либо правовом формате с группой присвоивших власть, объявивших себя парламентом страны. Мы рассматриваем это как соучастие в нелегальных и нелегитимных процессах.



Исходя из этого, обращаемся, в соответствии с пунктом 2 статьи 120 Органического закона «Избирательный кодекс Грузии», снять из партийного списка тех оставшихся кандидатов в члены парламента, правомочность которых не была признана итоговым протоколом результатов выборов в парламент Грузии 26 октября 2024 года.



Индивидуальные заявления тех, кто прошел в «парламент», уже подписаны и поданы, но будут внесены еще раз после снятия списка», - пишет Ника Гварамия.





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