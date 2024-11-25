

Посольство Великобритании вновь выражает серьезную обеспокоенность по поводу нарушений на выборах

25.11.2024 19:06





Мы следили за ходом заседания парламента Грузии. Мы снова выражаем серьезную обеспокоенность по поводу нарушений на выборах, которые до сих пор не были расследованы тщательно или независимым путем, - пишет в социальной сети посольство Великобритании в Грузии.



Посольство призывает правительство Грузии выполнить рекомендации мониторинговой миссии БДИПЧ после публикации ее окончательного отчета.



«Сегодня мы следили за ходом заседания парламента Грузии. Мы вновь выражаем серьезную обеспокоенность в связи с нарушениями на выборах, которые до сих пор не были тщательно или независимо расследованы.



Призываем правительство Грузии осуществить выполнение рекомендаций мониторинговой миссии БДИПЧ после публикации ее итогового отчета. Мы разделяем призыв БДИПЧ к власти содействовать мирному протесту и включиться в диалог", - говорится в сообщении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





