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Оппозиция демонтировала сценические конструкции возле парламента
25.11.2024 19:15
На проспекте Руставели, возле парламента, где проходила акция, представители оппозиции демонтировали сценические конструкции.
Как заявили оппозиционные партии и участники митинга, они не признают результаты выборов 26 октября и считают парламент 11-го созыва нелегитимным.
Участники митинга вчера собрались у здания законодательной власти и провели там ночь.
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