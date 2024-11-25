

Мдинарадзе: Иванишвили и Гарибашвили намерены отказаться от своих парламентских мандатов

25.11.2024 19:21





Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе объявляет, что Бидзина Иванишвили и Ираклий Гарибашвили собираются аннулировать свои парламентские мандаты.



«Насколько я знаю и думаю, что скрывать нечего, эти люди господин Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Ираклий Гарибашвили не собираются оставаться в парламенте. Они являются представителями и лидерами нашей партии. Они были в парламентском списке, как того и требовалось. Они аннулируют парламентские мандаты», — заявил Мдинарадзе.



Иракли Кобахидзе был в парламентском списке, но официально был выдвинут на пост премьер-министра. Ираклий Кобахидзе назвал сегодня новый состав правительства.







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