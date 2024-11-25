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Зурабишвили: Одна партия растоптала Конституцию, мне их очень жаль
25.11.2024 20:53
«Я приветствую грузинское общество, у которого сегодня болит сердце, и нам всем должно быть больно, потому что сегодня парламента Грузии больше не существует, а парламент или правящая команда, одна партия растоптала Конституцию, мне их очень жаль», — об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в видеообращении.
По словам Зурабишвили, сегодня все в руках молодежи.
«Необходимо, чтобы в этой стране появилось новое поколение, новые политические силы, потому что очень скоро наступит время новых выборов, которые должны пройти по-новому, не по-Каландаришвилевски, а свободно и честно, и это время действительно приближается», — заявила Зурабишвили.
По его словам, сейчас главная обязанность — чтобы все выстояли вместе.
«Если мы будем готовиться, мы должны надеяться на себя, на наших партнеров, которые на самом деле не готовы бросить Грузию, и надеяться, что это будущее за этой страной и всеми нами вместе. Когда я решу поехать в Страсбург, я, как и прежде, заранее скажу вам, за чем собираюсь, с кем встречусь, что буду делать и как вернусь. Я буду здесь, и мы вместе будем готовиться к следующим выборам», — заявила Зурабишвили.
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