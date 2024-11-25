

Как члены «Мечты» разделили посты в некоституционном парламенте

25.11.2024 22:06





В нелегитимном парламенте «Грузинской мечты» в основном остались старые лица: Шалва Папуашвили был вновь избран председателем, Гия Вольский остался вице-спикером, а Мамука Мдинарадзе снова был избран председателем фракции «Грузинской мечты».



Председатели некоторых комитетов также остались прежними, а новыми председателями стали старые лица «Мечты».



Только четверо из новых лиц «Грузинской мечты» получили парламентские должности — Шота Берекашвили, Георгий Габуния, Арчил Гордуладзе и Леван Махашвили. Они возглавят комитеты отраслевой экономики, культуры, правовых вопросов и интеграции с Европой.



Председателями комитетов нелегитимного парламента были избраны:



Комитет по аграрным вопросам – Гела Самхараули (сохранил должность);



Комитет по защите прав человека и гражданской интеграции — Рати Ионатамишвили (сохранил должность);



Комитет по образованию, науке и делам молодежи – Гиви Миканадзе (сохранил должность);



Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов – Маиа Битадзе (сохранила должность);



Комитет отраслевой экономики и экономической политики — Шота Берекашвили. Он новое лицо «Грузинской мечты», в избирательном списке значился под номером 16. Берекашвили – бизнесмен и один из депутатов-миллионеров. Сестра жены Берекашвили Бая Квициани была председателем парламента 10-го созыва. Несколько дней назад Квициани был назначен заместителем министра образования. До Шоты Берекашвили этот комитет возглавлял Давид Сонгулашвили, который сейчас представлен на пост министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



Комитет по делам диаспоры и Кавказа — Ираклий Заркуа. В парламенте 10-го созыва эту комиссию возглавлял Бека Одишария, однако он не вошел в избирательный список «Грузинской мечты». В результате он не попал в новый парламент.



Комитет по интеграции с Европой — Леван Махашвили. Он одно из новых лиц «Грузинской мечты» — в избирательном списке он занимал 17-е место. В парламенте 10-го созыва этот комитет возглавляла Мака Бочоришвили, ее выдвинули на пост министра иностранных дел.



Комитет обороны и безопасности – Александр Табатадзе (сохранил должность)



Комитет по правовым вопросам — Георгий Кахиани был избран председателем всего на 2 недели. Мамука Мдинарадзе пояснил, что на эту должность выбран Арчил Гордуладзе, который значился под номером 91 в партийном списке, поэтому подтвердить его кандидатуру пока не удалось (по результатам ЦИК, «Мечта» имеет 89 мест в парламенте).



После приостановки полномочий Маки Бочоришвили, Давида Сонгулашвили, Анри Оханашвили, Ираклия Гарибашвили, Ираклия Кобахидзе и Бидзины Иванишвили в парламенте их заменят следующие шесть членов списка, в том числе Арчил Гордуладзе. До этого комиссию временно возглавит Георгий Кахиани.

Гордуладзе также несколько месяцев был депутатом парламента 10-го созыва, хотя его все еще можно считать одним из новых лиц «Грузинской мечты». Ранее он возглавлял комиссию по правовым вопросам и защите прав человека в Тбилисском городском совете. До Гордуладзе этот комитет возглавлял Анри Оханашвили, который сейчас назначен на пост министра юстиции.



Комитет по культуре – Георгий Габуния. Он также является одним из новых лиц партии. Юрист по профессии, до того как занять 19-е место в избирательном списке «Грузинской мечты», он активно появлялся в проправительственных СМИ и комментировал актуальные политические вопросы в качестве председателя «Грузинской мечты». До Георгия Габуния этот комитет возглавляла Элисо Болквадзе, но она не вошла в избирательный список «Грузинской мечты».



Комитет региональной политики и самоуправления – Ираклий Кадагишвили. В парламенте 10-го созыва этот комитет возглавлял Каха Кахишвили, но его не было в избирательном списке «Грузинской мечты».



Комитет по внешним связям — Николоз Самхарадзе (сохранил должность).



Комитет по процедурным вопросам и правилам – Давид Матикашвили.



Комитет по финансам и бюджету — Паата Квижинадзе (сохранил должность).



Спорткомитет возглавит Виктор Саникидзе.



Комитет по здравоохранению и социальным вопросам – Заза Ломинадзе.



Нино Цилосани сохранила пост вице-спикера парламента. На заседании 25 ноября на должность вице-спикера также была избрана бывшая министр культуры Теа Цулукиани.





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