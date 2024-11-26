

Экс-глава МИД назвал «позором Грузии» первое заседание парламента

26.11.2024 11:39





Позором Грузии назвал экс-министр иностранных дел страны Михаил Джанелидзе первое заседание парламента 11-го созыва.



«Сегодняшний день – позор Грузии», — написал Джанелидзе в понедельник на своей странице в Facebook.



Джанелидзе занимал пост главы МИД в 2015-2018 годах, в 2017-2018 году также был вице-премьером. Он ушел из правительства вскоре после отставки премьера Георгия Квирикашвили, который сегодня также выступает с критикой правящей «Грузинской мечты», хотя активно в политике не участвует.



Результаты выборов 26 октября 2024 года оспариваются из-за обвинений в многочисленных нарушениях, включая запугивание, фальсификации, нарушение тайны голосования и давления на избирателей. Конституционный суд рассматривает иски об их незаконности. В ЕС и США требуют расследования.



Несмотря на все это, 25 ноября парламент Грузии 11-го созыва провел свое первое заседание под охраной спецназа, на фоне шумной протестной акции. В зале заседания присутствовали только 88 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта».



Дату заседания не назначила президент, как того требует закон. Саломе Зурабишвили назвала 25 ноября «черным понедельником в истории Грузии», а собрание «Грузинской мечты» в парламенте антиконституционным.





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