

Оппозиция начала процедуры отказа от депутатских мандатов

26.11.2024 11:51





Оппозиционная «Коалиция за перемены» обратилась в ЦИК Грузии для отзыва своих списков депутатов и последующего прекращения их мандатов. Об этом в понедельник заявили лидеры объединения.



«Есть две разные процедуры. Сначала происходит снятие списков, для чего уже нужно подать заявление в ЦИК, а после этого пишутся индивидуальные заявления теми, кому они выписали мандаты. Мы пройдем ту же процедуру», — сказал лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе в беседе с журналистами.



В оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы, а парламент собрался в нарушение конституции и своего регламента.



«Сколько бы раз они не собирались, это собрание не будет признано властью. В «Коалиции за перемены» нет ни одного человека, нога которого ступит в этот парламент», — сказала Хоштария.



Ника Гварамия и Ника Мелия, создавшие входящую в коалицию партию «Ахали», заявили, что «полностью исключают сотрудничество в каком-либо правовом формате с группой самопровозглашенных узурпаторов власти».



«Индивидуальные заявления уже внесены в «парламент», однако после снятия списков поступят еще раз», — написал Гварамия на своей странице в Facebook.



Лидер «Стратегии Агмашенебели», входящей в «Единство – Национальное движение» сообщил, что направил заявление о прекращении его мандата по электронной почте. Как и в случае с «Коалицией за перемены», в «Нацдвижении» объявили, что обратились в ЦИК для снятия списков еще до первого заседания парламента.



«Я требую немедленного прекращения моего мандата», — сказал Вашадзе, выступая на протестной акции у парламента 25 ноября.



Члены партии «Гахария за Грузию» также участвовали в митинге и не присутствовали на первом заседании парламента. Ранее они неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к работе законодательного органа.



«Сильная Грузия» пообещала свою позицию по вопросу во вторник, 26 ноября.



«Наше предложение о том, чтобы четыре партии сделали совместный шаг и заявили, что мы не придают легитимности этому парламенту, что означает снятие списков и отказ от мандатов, остается действительным… Однако, поскольку этот процесс начался, завтра мы тоже зафиксируем соответствующую, официальную позицию. Не буду опережать события, но ясно одно – особенно после сегодняшнего дня, я не могу себе представить, что существует оппозиционная сила, в которой кто-то хотя бы теоретически допустит вхождение в парламент», — заявила Самадашвили в эфире TV Pirveli.



В понедельник парламент Грузии 11-го созыва провел свое первое заседание под охраной спецназа, на фоне шумной протестной акции. В зале заседания присутствовали только 88 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта».



Президент Саломе Зурабишвили назвала 25 ноября «черным понедельником в истории Грузии», а собрание «Грузинской мечты» в парламенте антиконституционным.



В настоящее время Конституционный суд находится в процессе рассмотрения исков президента и оппозиции об аннулировании итогов парламентских выборов 26 октября. Конституционалисты указывают, что до оглашения решения признание полномочий парламента незаконно.



Кроме того, согласно конституции, первую сессию парламента обязан официально созвать президент страны.



Также закон гласит, что полномочия парламента вступают в силу только после признания мандатов двух третей (100 из 150) депутатов.



Важно и то, что «Грузинская мечта» не получила поздравлений с победой из Евросоюза и США. Там требуют расследования выборов.



Источник: Новости - Грузия

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