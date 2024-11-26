

Гражданку Грузии не впустили в Армению из-за ее национальности

26.11.2024 12:34





Грузинскую активистку Самиру Байрамову, азербайджанку по национальности, не впустили в ереванский аэропорт. Об этом Байрамова пишет в соцсети X.



«Из-за плохой погоды самолет, направлявшийся в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Еревана. Меня, гражданку Грузии, не впустили в страну, сказали - «ваша национальность проблематична». Почему мы должны быть участниками этого конфликта? Это не соответствует демократическим заявлениям Никола Пашяняна». - пишет Байрамова в соцсети.





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