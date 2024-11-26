

Глава МИД Армении поздравил Бочоришвили с назначением на пост министра

26.11.2024 12:44





Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян поздравил Маку Бочоришвили с назначением на пост министра иностранных дел Грузии [согласно Конституции Грузии нелегитимного министра]. Глава МИД Армении также высоко оценил своего бывшего коллегу Илию Дарчиашвили за его участие в углублении сотрудничества между странами.



Свое поздравление Арарат Мирзоян опубликовал в соцсети X.



«Поздравляем Маку Бочоришвили с назначением на пост министра иностранных дел Грузии! С нетерпением ждем тесного сотрудничества для укрепления стратегического партнерства между Арменией и Грузией, продвижения наших общих целей и обеспечения региональной стабильности», — написал он.



Первое заседание парламента Грузии, легитимность которого не признают ни оппозиция, ни президент, ни гражданский сектор, состоялось 25 ноября на фоне протестов. На указанной сессии были представлены три новых министра. 25 ноября «Грузинская мечта» признала полномочия 150 депутатов парламента, в том числе и тех, кто отказывается войти в парламент. По мнению конституционалистов, эта процедура, и в целом решение являются неконституционными. Соответственно, неконституционен и парламент, посты в котором, на фоне протеста, поделили члены «Грузинской мечты».







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