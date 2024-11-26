

Ника Мелия: Для новых выборов необходимо: сохранение непризнания со стороны мира, снятие мандатов и списков от оппозиции

26.11.2024 13:34





На данном этапе процесса, самым важным было и остается то, чтобы оставить „Мечту" одну в т.н. парламенте 11-го созыва, а не искать виновных среди оппозиции,- указанное заявление в социальной сети сделал один из лидеров „Коалиции за перемены" Ника Мелия.



Он также представил план по достижению новых выборов, состоящий из нескольких пунктов, а также прокомментировал критику в адрес оппозиции в связи с акциями протеста.



„Для того, чтобы добиться новых выборов, необходимо: сохранение непризнания со стороны мира.



Снятие мандатов и списков от оппозиции - этот процесс еще не осуществлен! Если что-то требовать от оппозиции, в первую очередь, это.



Этим мы должны прийти к полной делигитимации, прийти к новым выборам, где любой сможет не выбрать того, кто ему не нравится.



В протестном движении много разных людей, в прошлом мы не могли согласиться по многим вопросам, не согласимся и в будущем, однако, это будущее еще нужно иметь, нужно дойти до этого будущего.



Не могу не сделать небольшой комментарий в отношении людей, которые в этом процессе пытаются получить социальный капитал за счет критики других, сидя в теплой студии и оценивая, плохая была акция или хорошая, говоря про акцию, которая еще даже не завершилась.



Такие мыльные шары, капитализированные на критике других, мы видели в большом количестве, которые с таким же успехом потом лопались, и сегодня мы даже не помним их имен.



И критику в мой адрес и адрес моих друзей мы слышали много раз, порой нас критиковали за действия, порой – за бездействие, я понимаю и злость и желание её сублимации, просто, в этом процессе нельзя забывать цель,"- заявил Мелия.





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