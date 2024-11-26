

Омбудсмен: парламент Грузии собрался совершенно легитимно

26.11.2024 13:40





Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани заявил, что заседание парламента нового созыва было легитимным.



Народный защитник страны отметил, что в Конституции четко указано, что парламент Грузии должен собраться не позднее, чем через 10 дней после опубликования итогового протокола.



«В Грузии существует институт парламентского омбудсмена, что означает, что омбудсмен пишет отчет и готовит его для парламента. То, где мы работаем и трудимся круглый год, — это парламент Грузии, которому мы представим отчет. Соответственно, я не понимаю содержания вашего вопроса о легитимности.



Парламент Грузии был полностью легитимно собран в соответствии со статьей 38 Конституции, в которой четко указано, что после оглашения итогового протокола парламент соберется через 10 дней.



Все остальные статьи, другие оговорки, включая конституционное требование, не могут быть выше, чем указано в Конституции, где четко указано, что парламент должен собраться самое позднее через 10 дней, что и произошло и было законным», — заявил омбудсмен.



Иоселиани отметил, что все остальные вопросы, включая конституционный иск, находятся на рассмотрении.



«Конституционный суд, вероятно, обсудит этот вопрос и примет соответствующее решение, но это не имеет отношения к легитимности собрания», — подчеркнул народный защитник Грузии.





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