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Новое правительство Грузии будет утверждено 28 ноября
26.11.2024 13:50
Парламент Грузии утвердит новый состав правительства во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на пленарном заседании 28 ноября. Об этом сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.
«На пленарном заседании в четверг будет представлен состав правительства, который мы утвердим», — сказал Папуашвили.
Правительство будут утверждать только депутаты «Грузинской мечты». Оппозиция отказывается признавать итоги парламентских выборов и не участвует в работе законодательного органа.
Кобахидзе накануне объявил о замене в правительстве трех министров. В отставку ушли министр сельского хозяйства Отар Шамугия и министр юстиции Рати Брегадзе. Ключевой стала замена главы МИД Ильи Дарчиашвили на руководителя парламентского комитета по связям с Европой Маку Бочоришвили. Ей предстоит проводить внешнюю политику на фоне разладившихся отношений Тбилиси с ЕС и США и сохраняющихся вопросов Запада по результатам парламентских выборов 26 октября.
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