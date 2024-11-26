

«Сильная Грузия» официально обратилась в ЦИК с требованием о снятии избирательного списка

26.11.2024 15:00





Члены коалиции "Сильная Грузия" официально обратилась в ЦИК с требованием о снятии избирательного списка. Указанное решение было принято на заседании политсовета коалиции, после чего на совместном брифинге было сделано и соответствующее заявление.



По заявлению лидера "Сильной Грузии" Мамуки Хазарадзе, решение о снятии списка было принято уже давно, но нужно было время на то, чтобы оформление требования стало возможным с юридической точки зрения.



По его словам, "Грузинская мечта" прикарманила конституцию, закон, права человека и, самое главное, - голоса людей.



"Хочу ознакомить вас с позицией, которая уже давно сформулирована в нашей коалиции, точнее, с того дня, как 26 октября результаты парламентских выборов были жесточайшим образом сфальсифицированы в результате русской операции "Грузинской мечты". Сегодня у нас власть, служащая интересам России, которая с точно русским почерком, спецоперацией, присвоила голоса оппозиции.



Оппозиция одержала победу на прошедших выборах, и никаких вопросов в связи с этим и быть не может, однако, повторяю, вот, это постыдное правительство, возглавляемое Бидзиной Иванишвили, присвоило, украло эти голоса, отняло у грузинского народа европейский путь. Хочу сказать, что в течение последних дней мы проводили серьезную работу конкретно с международным сообществом, следственными ведомствами, нашим внутренним следственным ведомством, юристами, представившими огромное количество фактов по нарушениям.



Вы знаете, что указанное решение нами уже было принято, мы, просто, ждали юридических шагов с процедурной точки зрения, исходящие из вчерашнего дня, несмотря на то, что он [парламент] нелегитимен. Сегодня мы обратились ЦИК Грузии с соответствующей документацией по снятию избирательного списка," – заявил Хазарадзе.





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