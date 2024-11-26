

Бочоришвили: Грузия продолжит необратимый путь к европейской интеграции

26.11.2024 15:02





С точки зрения восстановления территориальной целостности страны мирным путем, особое значение придается усилению сохранения и поддержки на высоком уровне вопроса о мирном урегулировании конфликта между Грузией, стоящего в международной повестке дня, - указанное заявление на объединенном заседании комитетов парламента Грузии сделала кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По ее словам, задачей правительства Грузии является перезагрузка взаимоотношений с США, что подразумевает восстановление взаимоотношений, основанных на принципах равноправия и справедливости, с учетом обеих сторон.



"Последние четыре года особо мощно проявили то, как внешние факторы влияют на внутреннюю политику нашей страны, и, наоборот, использование внутренних дел нашей страны на внешнюю политику. Поэтому, для проведения внешней политики необходимы одновременно как смелость, так и осторожность, с учетом стоящих перед нами вызовов. С этой точки зрения особое значение придается усилению сохранения и поддержки на высоком уровне вопроса о мирном урегулировании конфликта между Грузией, стоящего в международной повестке дня. Грузинские власти продолжат активную работу и используют все доступные рычаги дипломатического и правового влияния в целях деоккупации оккупированных территорий страны. Грузия продолжит необратимый путь к европейской интеграции. Особым приоритетом станут взаимоотношения с НАТО и Евросоюзом. Нашим приоритетом является подготовка Грузии к вступлению в Евросоюз. Для этого же необходим успешный диалог с партнерами. Диалог не должен проходить на языке ультиматумов",- заявила Бочоришвили.





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