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Евродепутат: Россия представляет собой угрозу любому демократическому процессу
26.11.2024 15:27
Румынский европарламентарий, вице-президент "Европейской народной партии" Зигфрид Муресан прокомментировал президентские выборы, проходившие в Румынии, и заявил, что Россия может поставить под угрозу демократический процесс любой страны.
«То, что произошло в Румынии в первом туре президентских выборов, может произойти в любой стране. Это произошло в Молдове, это произошло в Грузии и может произойти везде», пишет на социальной платформе X европарламентарий.
По его словам, сейчас, как никогда, необходима борьба с экстремизмом.
«Россия может поставить под угрозу демократический процесс любой страны. Сейчас, как никогда, необходима борьба с экстремизмом, а также сохранение Румынии на европейском пути», - пишет Муресан.
Напомним, что в первом туре президентских выборов в Румынии победу одержал ультраправый кандидат Калин Джорджеску. По оценке западных СМИ, последний отличается критикой в адрес НАТО и благосклонным отношением к России.
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