

Евродепутат: Россия представляет собой угрозу любому демократическому процессу

26.11.2024 15:27





Румынский европарламентарий, вице-президент "Европейской народной партии" Зигфрид Муресан прокомментировал президентские выборы, проходившие в Румынии, и заявил, что Россия может поставить под угрозу демократический процесс любой страны.



«То, что произошло в Румынии в первом туре президентских выборов, может произойти в любой стране. Это произошло в Молдове, это произошло в Грузии и может произойти везде», пишет на социальной платформе X европарламентарий.



По его словам, сейчас, как никогда, необходима борьба с экстремизмом.



«Россия может поставить под угрозу демократический процесс любой страны. Сейчас, как никогда, необходима борьба с экстремизмом, а также сохранение Румынии на европейском пути», - пишет Муресан.



Напомним, что в первом туре президентских выборов в Румынии победу одержал ультраправый кандидат Калин Джорджеску. По оценке западных СМИ, последний отличается критикой в адрес НАТО и благосклонным отношением к России.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





