

Самадашвили: Лучшей персоны испортить отношения с Западом, чем Бочоришвили, им было не найти

26.11.2024 15:31





Лучшей персоны, лучшего раба, который тщательно исполнит это поручение, для того, чтобы взаимоотношения с Западом зашли в еще больший тупик и были испорчены еще больше, наверное, просто не найти, и они назвали Маку Бочоришвили, - указанное заявление сделала член коалиции «Сильная Грузи»“ Саломе Самадашвили.



По ее словам, „режиму нужен человек, который как попугай повторял бы все за Кобахидзе (премьер-министр Грузии)“.



«В лучших интересах бывшего министра Ильи Дарчиашвили было подать в отставку самому, и я не раз призывала его сделать это. Что касается госпожи Бочоришвили, во времена „Национального движения“ она была абсолютным рабом с обрезанными ушами, затем также слугой с обрезанными ушами она перешла в режим Бидзины Иванишвили. В режим, которому нужно единственное, повторять как попугай то, что скажет Кобахидзе. Лучшей персоны, лучшего раба, который тщательно исполнит это поручение, для того, чтобы взаимоотношения с Западом зашли в еще больший тупик и были испорчены еще больше, наверное, просто не найти, и они назвали Маку Бочоришвили», - заявила Самадашвили.





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