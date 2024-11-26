

«Единство – Национальное движение» обратилось к ЦИК с требованиям аннулировать их избирательный список

26.11.2024 16:08





К ЦИК Грузии с требованием о снятии избирательного списка обратилось и «Единство – Национальное движение». Указанное заявление в Страсбурге сделала председатель партии Тина Бокучава.



По ее словам, соответствующий запрос в избирательную администрацию будет внесен сегодня.



«Хочу, как председатель „Единства – Национального движения“, сделать заявление о том, что сегодня наш представитель в установленном законом порядке, соблюдение которого требует ЦИК Грузии, внесет подписанное им письмо о снятии нашего парламентского списка, так как мы не признаем результаты проведенных парламентских выборов, отказываемся от мандатов, не признаем эти выборы и легитимацию их результатов. Вы знаете, что мы от лица всех членов списка уже обращались в ЦИК, куда отправили подписанные нами запросы для того, чтобы на нас не выдавались ни временные мандаты, и не был зарегистрирован вопрос о признании наших полномочий, чтобы они не были выданы нелегитимному парламенту. К сожалению, распоясавшийся Георгий Каландаришвили, являющийся одним из главных творцов русской спецоперации против грузинского народа, пренебрег нашими заявлениями, неконституционными шагами он не принял во внимание заявленные нами требования для того, чтобы вопрос полномочий не был внесен в парламент, однако, я надеюсь, что хотя бы сейчас ЦИК и Георгий Каландаришвили удовлетворят наше письмо, которое было составлено в установленном законом порядке. Снятие списков мы требуем из-за того, что не признаем результатов прошедших парламентских выборов, и в очередной раз вместе с остальной оппозицией, что меня особо радует, заявляем о том, что требуем повторных выборов, которые проведет свободная, профессиональная центральная избирательная комиссия, которые отразят волю грузинского народа, и именно так мы вернем европейскую перспективу Грузии», - заявила Тина Бокучава.



Напомним, что ранее к ЦИК с подобным требованием обратилась и «Сильная Грузия».





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