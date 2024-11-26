

В «Грузинской мечте» не подвердили выдвижение Гарибашвили кандидатом в президенты

26.11.2024 16:39





Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что экс-премьер Ираклий Гарибашвили не рассматривается в качестве кандидата в президенты.



«Он будет хорошим президентом, если им станет, но он им не будет, потому что команда сошлась на другом», — сказал Мдинарадзе журналистам.



Он также не подтвердил возможное выдвижение сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия — Константина Гамсахурдия, который в настоящее время руководит Национальной парламентской библиотекой.



Информацию о том, что правящая партия выбирает кандидата между Гарибашвили и Гамсахурдия накануне распространил телеканал Mtavari.



Парламент Грузии, в работе которого участвуют только депутаты «Грузинской мечты», назначил выборы президента на 14 декабря, а инаугурацию – на 29 декабря.



Впервые президента Грузии не будут избирать путем всеобщего голосования. Вместо этого главу государства выберет коллегия из 300 выборщиков. В нее войдут 150 парламентариев, представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также депутаты местных органов власти. Для выдвижения кандидата в президенты требуется поддержка не менее 30 выборщиков. Организацией выборов займется ЦИК Грузии, они пройдут в здании парламента.



Источник: SOVA

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