

Кандидат в главы МИД назвала перезагрузку отношений с США приоритетом правительства Грузии

26.11.2024 17:42





Кандидат на пост главы МИД Грузии Мака Бочоришвили назвала перезагрузку отношений с США в числе главных приоритетов правительства.



«Для правительства Грузии приоритетно и особенно важно стратегическое партнерство с США, все приоритетные направления, определенные хартией о стратегическом партнерстве. Наша задача – достичь перезагрузки отношений с США, что подразумевает восстановление равноправных и основанных на принципах справедливости отношений по всем направлениям, обновление и развитие сотрудничества в полном объеме с учетом интересов сторон», — заявила Бочоришвили, выступая в парламенте в рамках процедур по утверждению нового правительства.



Отношения Грузии и США сейчас находятся, вероятно, в своей низшей точке. В Вашингтоне говорят об антидемократических действиях и антизападной риторике правительства Грузии.



В ответ на это в конце мая США объявили о начале пересмотра отношений с Грузией. Спустя примерно месяц стало известно об отмене грузино-американских военных учений «Достойный партнер», а еще через месяц – о приостановке выделения более 95 миллионов долларов прямой помощи правительству Грузии.



Одновременно с этим США начали вводить санкции против граждан Грузии, ответственных за подрыв демократии. Они коснулись чиновников и силовиков, которые были причастны к принятию закона об иноагентах и насилию над протестующими против инициативы.



Лидеры «Грузинской мечты» считают, что после назначения Дональда Трампа президентом США отношения Тбилиси и Вашингтона наладятся.





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