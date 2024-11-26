

Около 40 сотрудников аппарата Народного защитника отмежевались от позиции Омбудсмена

26.11.2024 17:46





Около 40 сотрудников аппарата Народного защитника раскритиковали Омбудсмена Грузии Левана Иоселиани за участие в первом заседании парламента нового созыва.



"Нам жаль, что Народный Защитник участвует в процессах, которые нарушают конституционный и правовой порядок и наносят ущерб деятельности Народного Защитника как независимого конституционного органа и доверию к нему", - говорится в заявлении сотрудников аппарата Народного Защитника.



Подписавшие заявление заявляют, что их единственной целью является осуществление своевременной, полной, независимой и беспристрастной надзорной функции по защите прав человека, поэтому они считают важным публично выразить свою позицию по вопросу присутствия общественного защитника. на сессии парламента и конституционность признания власти парламентом.



Напомним, что Народный защитник Грузии Леван Иоселиани назвал легитимным проведение первого заседания парламента Грузии после прошедших выборов, которые были оценены как оппозицией, так и местными и международными наблюдателями как сфальсифицированные. Заявление Иоселиани идет в разрез с заявлениями конституционалистов, которые утверждают, что согласно Конституции первое заседание должен созывать президент, а так как этого сделано не было, то и проведение заседания нелегитимно. Они также оценивают как нелегитимное признание полномочий депутатов парламента в то время, как вопрос их избрания и полномочий еще предстоит рассмотреть Конституционному суду.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





