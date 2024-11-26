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Гахария: Мы оставим мандаты тогда и в такой форме, когда сочтем это необходимым
26.11.2024 18:03
«Разговоры об аннулировании списков не избавят оппозицию от вины за кризис. Если кто-то думает, что аннулирование списков снимет ответственность за кризис, в котором находится страна, то он очень ошибается», — заявил на сегодняшнем брифинге председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария.
Как отметил Гахария, партия «За Грузию» не будет действовать по повестке «националов» или «мечты».
«Если кто-то думает, либо «националы», либо «мечта», что, оказав на нас давление, они каким-то образом сумеют заставить нас действовать по своей повестке дня, то это не так. Повторяю еще раз, и мы были первыми, кто сказал что этот парламент не будет иметь нашей легитимации, что мы вчера подтвердили. Что касается списков, то мы сделаем это тогда и именно так, как считаем нужным, и не будем спрашивать ни «националов», ни Иванишвили и его партию. Мы оставим мандаты, когда сочтем это необходимым, не сегодня», — заявил Георгий Гахария.
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