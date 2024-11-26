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ЦИК Грузии упразднила партийные списки трех оппозиционных коалиций
26.11.2024 19:28
Избирательная администрации Грузии упразднила регистрацию кандидатов, представленных по партийным спискам "Коалиции за перемены", "Единства –Национального движения“ и "Сильной Грузии“. Заявление об этом распространила Центральная избирательная комиссия Грузии.
Согласно заявлению, решение было принято на основании обращения указанных партий и в соответствии с законодательством.
"Здесь же хотим прокомментировать заявления указанных политических субъектов по упразднению списков и заявить, что решение ведомства по упразднению указанных списков вовсе не означает, что избирательная администрация разделяет оценки партии в связи с состоявшимися парламентскими выборами. При принятии указанных решений избирательная администрация руководствовалась только лишь избирательным законодательством Грузии. ЦИК не разделяет безосновательные оценки политического характера, указанные в обращениях партий. Мы считаем, что указанные оценки исходят из политической повестки дня и не отражают реальности.
ЦИК подчеркивает, что парламентские выборы 26 октября 2024 года были проведены при полном соблюдении принципов, предусмотренных Конституцией, и комиссия составила итоговый протокол по результатам указанных выборов в соответствии с законодательством", - говорится в заявлении.
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