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Президент Грузии прокомментировала изъятие ряда произведений из программы ЕНЭ 2025 года
26.11.2024 19:33
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала изъятие конкретных литературных произведений из программы национальных государственных экзаменов 2025 года. Президент распространила свое заявление в социальной сети и отметила, что стало понятным, какая национальная и патриотическая идея правит системой
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