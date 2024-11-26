

Президент Грузии прокомментировала изъятие ряда произведений из программы ЕНЭ 2025 года

26.11.2024 19:33





Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала изъятие конкретных литературных произведений из программы национальных государственных экзаменов 2025 года. Президент распространила свое заявление в социальной сети и отметила, что стало понятным, какая национальная и патриотическая идея правит системой





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