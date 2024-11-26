

Зарплата депутатов парламента с 2025 года увеличится в два с половиной раза

26.11.2024 20:32





Зарплата депутатов парламента с 2025 года увеличится в два с половиной раза и оставит не менее 11 680 лари в месяц.



Соответствующее решение парламент принял в начале 2024 года, пишет Radio Tavisupleba. Больше всех будет получать председатель парламента, а меньше — рядовой депутат.



В целом зарплатная ведомость до вычета налогов выглядит так:



▪️ председатель парламента — 14 600 лари;

▪️ первый заместитель председателя — 13 432 лари;

▪️ председатель комитета — 12 556 лари;

▪️ председатель фракции — 12 410 лари;

▪️ заместитель председателя комитета — 11 972 лари;

▪️ заместитель председателя фракции — 11 826 лари;

▪️ депутат без других должностей — 11 680 лари.



До нововведений рядовой депутат получал 4624 лари, председатель парламента — 6740 лари.



Мнение сторонников повышения. Спикер парламента Шалва Папуашвили, занимающий этот пост с 2021 года, говорил, что в свое время депутаты голосовали за рост зарплат не для самих себя, а для будущих парламентариев: «Моя инициатива заключается в том, чтобы зарплаты выросли у членов будущего парламента, дабы не было впечатления, что парламент повышает зарплату сам себе».



По словам сторонников меры, рост заработка — эффективное средство для предотвращения случаев коррупции.



Критика. Противники повышения зарплат подчеркивают, что они не против повышения как такового. Однако они недовольны тем, что депутаты будут получать на 483 % больше, чем в среднем по стране. Они также указывают, что многие депутаты недостаточно активны — не выступают с речами, не инициируют законопроекты, обращает внимание Radio Tavisupleba.





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