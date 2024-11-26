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Бокучава: «Грузия не может иметь европейского будущего имея политзаключенных»


26.11.2024   21:36


Очень важным является сохранение политики международного непризнания результатов парламентских выборов в Грузии. Эти выборы не являются свободным волеизъявлением грузинского народа. Выборы были сфальсифицированы и не раз, с использованием массовых схем, - указанное заявление в Страсбурге на совместной пресс-конференции с европарламентариями сделала председатель ЕНД Тина Бокучава.

По ее словам, необходимо подключение международных следственных механизмов, которые на месте будут использованы Евросоюзом, как на территории страны-кандидата с целью изучения масштабов фальсификации.

«Дорогие коллеги, друзья, ваша поддержка очень важна для грузинского народа и нашего европейского курса, который, конечно же, стоит под вопросом после того, как в Грузии были украдены результаты парламентских выборов. Это не выборы, которые были украдены только у одной политической партии, а выборы, которые украли у каждого грузинского гражданина, именно поэтому президент Грузии назвала это русской спецоперацией, путем ведения гибридной войны против грузинского народа и его свободной воли.

Очень важным является сохранение политики международного непризнания результатов парламентских выборов в Грузии. Эти выборы не являются свободным волеизъявлением грузинского народа. Выборы были сфальсифицированы и не раз, с использованием массовых схем. Результаты не должны быть легитимированы, и международное сообщество должно встать рядом с грузинским народом в их устремлениях.

По нашему мнению, необходимо подключение международных следственных механизмов, которые на месте будут использованы Евросоюзом, как на территории страны-кандидата с целью изучения масштабов фальсификации. Мы также призываем Европейский парламент, включая резолюцию, которая будет принята в четверг, убедиться в том, что мандат и состав следственной миссии будет таким, чтобы выявить масштабы фальсификации, в результате которой произошло изменение результатов выборов», - заявила Бокучава.

Вместе с тем, по заявлению Тины Бокучава, она надеется на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предпримет мощные политические действия, чтобы помиловать президента Саакашвили, так как «Грузия не может иметь европейского будущего имея политзаключенных».


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