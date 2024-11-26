

Евродепутат Петрас Ауштрявичюс: Роман «Грузинской мечты» с Западом подходит к концу

26.11.2024 22:05





«Роман «Грузинской мечты» с Западом подходит к концу. Именно поэтому это достаточно ясное сообщение для грузинского народа. Те люди, которые находятся у власти и называют себя новыми парламентариями, обманывают вас, поэтому проснитесь. Вы никого не сможете убедить, утверждая, что всё в порядке, что нас в Брюсселе встречают с красной дорожкой. Нет, это не так. Всё закончилось. Эта резолюция уже является красной чертой. Пересечение этой черты станет экзистенциально сложным, если не невозможным», — заявил евродепутат Петрас Ауштрявичюс на совместной пресс-конференции с грузинскими оппозиционными лидерами в Страсбурге.



«Очевидно, что выборы в Грузии не могут быть признаны свободными и независимыми. Мы уже говорили об этом, но, на мой взгляд, самое важное — повторить ключевой момент: отказ от признания результатов выборов и требование проведения новых парламентских выборов в улучшенной электоральной среде под строгим наблюдением независимых и беспристрастных избирательных администраций. Это необходимо для обеспечения свободного и прозрачного избирательного процесса в течение одного года.



На мой взгляд, это самое важное сообщение. Не знаю, как на него отреагируют, но это единственный путь к решению проблемы, с которой мы сталкиваемся в этой стране, имеющей статус кандидата, что делает этот вопрос крайне важным для Европейского Союза. Это очевидно.



С другой стороны, мы неоднократно поднимали вопрос о санкциях. Санкции, которые должны быть наложены на Бидзину Иванишвили и других. Однако в этот раз мы назвали не только его имя. Мы также говорили о премьер-министре Ираклии Кобахидзе, мэре Тбилиси Кахе Каладзе... Конечно, есть и другие лица, не упомянутые в этом списке, но они тоже заслуживают санкций», — заявила евродепутат Раса Юкнявичене на пресс-конференции в Страсбурге, проведённой вместе с грузинскими оппозиционными лидерами Никой Гварамиа, Тиной Бокучава и другими евродепутатами.



«Лидер коалиции «За перемены» Ника Гварамия передал членам Европарламента флаг Грузии с подписями участников протестной акции».





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