|
|
|
Маркета Грегорова: Резолюция содержит санкции для тех, кто стоит за манипуляциями на выборах
27.11.2024 11:38
«В резолюции расписаны четкие шаги, например, индивидуально целенаправленные санкции против людей, которые стоят за манипуляциями на выборах, а также запрет на поездки для частных лиц», заявила депутат Европарламента Маркета Грегорова на совместной пресс-конференции с Тиной Бокучава, Никой Гварамия и несколькими депутатами Европарламента в Страсбурге.
По словам Грегоровой, этот пакет очень целенаправленный и важный.
«Эти люди могут позволить себе роскошь путешествовать на яхте, скажем, в Европу во время режима Иванишвили, и мы не должны давать им такую роскошь», — заявила Маркета Грегорова.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна