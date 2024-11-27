Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маркета Грегорова: Резолюция содержит санкции для тех, кто стоит за манипуляциями на выборах


27.11.2024   11:38


«В резолюции расписаны четкие шаги, например, индивидуально целенаправленные санкции против людей, которые стоят за манипуляциями на выборах, а также запрет на поездки для частных лиц», заявила депутат Европарламента Маркета Грегорова на совместной пресс-конференции с Тиной Бокучава, Никой Гварамия и несколькими депутатами Европарламента в Страсбурге.

По словам Грегоровой, этот пакет очень целенаправленный и важный.

«Эти люди могут позволить себе роскошь путешествовать на яхте, скажем, в Европу во время режима Иванишвили, и мы не должны давать им такую роскошь», — заявила Маркета Грегорова.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна