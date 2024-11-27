

Маркета Грегорова: Резолюция содержит санкции для тех, кто стоит за манипуляциями на выборах

27.11.2024 11:38





«В резолюции расписаны четкие шаги, например, индивидуально целенаправленные санкции против людей, которые стоят за манипуляциями на выборах, а также запрет на поездки для частных лиц», заявила депутат Европарламента Маркета Грегорова на совместной пресс-конференции с Тиной Бокучава, Никой Гварамия и несколькими депутатами Европарламента в Страсбурге.



По словам Грегоровой, этот пакет очень целенаправленный и важный.



«Эти люди могут позволить себе роскошь путешествовать на яхте, скажем, в Европу во время режима Иванишвили, и мы не должны давать им такую роскошь», — заявила Маркета Грегорова.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





