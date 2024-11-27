

Кавелашвили: Я сделаю все, чтобы объединить общество вокруг национальных интересов, идентичности и идеи независимости страны

27.11.2024 12:04





«Я хочу начать с благодарности господину Бидзине Иванишвили, гордому и выдающемуся для нас человеку. Я горжусь и счастлив защищать нашу страну вместе с этим человеком в эпоху, полную вызовов. Большое спасибо за то, что оказали мне такое доверие», — заявил кандидат в президенты Грузии Михаил Кавелашвили.



По словам Кавелашвили, он уверен, что общество его поддержит.



«Я осознаю большую ответственность должности президента Грузии, особенно на фоне того, что наш нынешний президент пренебрегла нашим главным документом – Конституцией Грузии – и продолжает нарушать ее сегодня. Наше общество в противостоянии, разжигается радикализация, поляризация, наши недружественные друзья помогают активизировать этот процесс, поэтому одной из главных целей и задач будет возвращение института президента в конституционные рамки. У нас очень правильная конституция, и институт президента очень ответственен. Самый важный факт заключается в том, что президентом Грузии должен быть тот, кто объединяет общество. Грузины в Грузии хорошо знают, что ненависть действительно разделяет и противопоставляет людей, а любовь, наоборот, объединяет. Хочу пообещать вам, что безмерно люблю свою Родину и страну. Я сделаю все для объединения грузинского общества, для наших национальных интересов, для объединения общества вокруг идеи идентичности и независимости Грузии. Я уверен, что общество поддержит нас и сделает нашу Грузию сильнее», — заявил Кавелашвили.







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