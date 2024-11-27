

Выдвижением Кавелашвили мы вообще упразднили институт президента - Дзабирадзе

27.11.2024 12:53





У Кавелашвили не появится политических амбиций, он будет послушным и выполнит все условия, которые скажет команда - мы вообще упразднили институт президента, - заявил «IPN» политолог Вахтанг Дзабирадзе, оценивая тот факт, что кандидатом в президенты будет Михаил Кавелашвили.



Дзабирадзе считает, что кандидат в президенты был выбран по признаку послушания.



«Конечно, кандидата в президенты выбирали по признаку преданности и послушания. Наверное, не смогли найти лучше и назвали Кавелашвили. У Кавелашвили не появится политических амбиций, он будет послушным и выполнит все условия, которые скажет команда. Он довольно известное и активное лицо. Тем, кто следил за его выступлениями и позициями, думаю, все понятно. В целом, этим решением мы вообще упразднили институт президента. Даже не знаю, что еще сказать», - сказал Дзабирадзе.



Для информации, кандидатом в президенты Грузии будет Михаил Кавелашвили. Заявление о соответствующем решении политического совета «Грузинской мечты» на брифинге, состоявшемся в офисе партии сделал почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.





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