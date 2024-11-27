

«Коалиция за перемены» обратилась в парламент с требованием упразднения мандатов

27.11.2024 13:48





«Коалиция за перемены» официально обратилась к парламенту Грузии по поводу оставления мандатов. В парламент пришли все 19 членов «Коалиции за перемены», имеющих мандаты и написали заявление индивидуально.



«За нас, «Коалицию за перемены», избиратели проголосовали для перемен. Единственной главной причиной были изменения. Поэтому мы получили довольно солидную поддержку от сообщества. То, что мы делаем сегодня, не означает, что мы отказываемся от представительства народа и избирателей. Это не означает, что мы отказываемся от мандата на принятие изменений. Нет, наоборот. Путь, по которому мы сейчас идем, проходит через полную делегитимацию этого т.н. парламента; через то, чтобы т.н. власть «Грузинской мечты» осталась одна в этом здании и новые выборы. Да, этот наш акт достигнет этой цели. Я и сами вынужденные избиратели «Грузинской мечты», которые нас сейчас слушают, и господина Кавелашвили представили президентом страны, даже они думают, что то, что происходит сегодня в этом здании, – это советская Грузия. К парламентаризму это не имеет отношения. Соответственно, мы отказываемся от пропуска на вход в эту советскую Грузию. Это не мандат», - заявил один из лидеров коалиции Ника Мелия.



Напомним, что Центризбирком уже отменил регистрацию кандидатов, представленных по партийным спискам «Коалиции за перемены», «Единства – Национального движения» и «Сильной Грузии».





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