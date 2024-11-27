

Саакашвили: Грузия вступила в завершающую стадию уничтожения государственности

27.11.2024 15:00





Грузия вступила в завершающую стадию уничтожения государственности, - так третий президент Грузии Михаил Саакашвили оценивает выдвижение «Грузинской мечтой» кандидатом в президенты Михаила Кавелашвили.



Как пишет Саакашвили на своей странице в Facebook, цель этого - максимально понизить самооценку грузинского народа.



«Последний подобный случай произошел в Римской империи, когда Калигула назначил в сенат своего коня. Цель этого - максимально понизить самооценку грузинского народа», - написал Саакашвили в социальной сети.



Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатуру Михаила Кавелашвили на пост шестого президента Грузии.



Шестой президент Грузии впервые будет избран непрямым путем избирательной коллегией, состоящей из 300 членов. Президентские выборы пройдут 14 декабря.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





