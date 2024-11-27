

Марко Михельсон: Антизападная диктатура в Грузии на грани завершения захвата государства

27.11.2024 15:28





Антизападная диктатура в Грузии на грани завершения захвата государства, - так председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михельсон отреагировал на выдвижение «Грузинской мечтой» кандидатом в президенты Грузии Михаила Кавелашвили.



Для информации, кандидатом в президенты Грузии будет Михаил Кавелашвили. Заявление о соответствующем решении политического совета «Грузинской мечты» на брифинге, состоявшемся в офисе партии сделал почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.



«29 декабря состоится инаугурация нового президента, и с этого дня уйдет в прошлое грубая практика предательства страны и систематического нарушения Конституции со стороны президента Грузии, нанесшая огромный ущерб институту президента», - отметил Иванишвили.





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