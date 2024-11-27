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Мдинарадзе подтверждает, что кандидат в президенты не имеет высшего образования
27.11.2024 15:43
Любви к родине, преданности и пониманию элементарных компетенций не нужен диплом - Михаил Кавелашвили образованнее многих и без диплома! Вон, у наших президентов было по два диплома, они же построили страну! - это заявление для СМИ сделал лидер большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.
На вопрос, есть ли проблема в том, что у будущего президента Михаила Кавелашвили не будет диплома, Мдинарадзе ответил, что это не представляет проблему ни формально, ни с реальной точки зрения.
Как отметил Мдинарадзе, по конституции многих стран среди вопросов, связанных с цензом членов парламента и президента, нет упоминания о дипломе.
«Разве это ничего не значит? Если мы не требуем диплома у членов парламента и президента, это имеет свою основу, и не только в Конституции Грузии. Требование диплома магистра может быть написано в цензе заместителя начальника управления, но не написано в отношении президента и депутата парламента – именно это демократическое достижение. Члену парламента может не требоваться диплом, и он быть более народным, преданным стране и профессиональным», - сказал Мамука Мдинарадзе.
По инфрмации Мдинарадзе, было шесть или семь кандидатур, выдвижение которых рассматривалось на пост президента.
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