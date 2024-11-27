

В первый класс смогут пойти дети, которым до конца года исполнится 6 лет - кандидат в главы Минобразования

27.11.2024 16:06





С сентября 2025 года дети, которым к концу года исполнится 6 лет, также получат возможность начать обучение в первом классе.



Об этом на комитетском слушании в парламенте заявил кандидат на пост министра образования Александр Цуладзе.



«Согласно поправкам к Закону Грузии «Об общем образовании», ученики, которым до 31 декабря 2025 года исполнится 6 лет, смогут в 2025-2026 учебном году поступить в школу, если этого пожелают их родители», — сказал Цуладзе.



В Грузии часто меняется возраст поступления в школу первоклассников, этот вопрос является предметом обсуждения на протяжении многих лет. В текущем, сентябре 2024 года, право начать обучение имели дети, которым до 1 декабря исполнилось бы 6 лет. В прошлом учебном году, 2023 году, возможность начать обучение имели дети, которым до 1 ноября исполнилось 6 лет.







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