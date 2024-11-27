

Европарламент поддержал новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен

27.11.2024 17:32





Европарламент поддержал новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.



За утверждение Еврокомиссии проголосовали 370 членов Европарламента, против — 282. 36 депутатов воздержались.



Новые члены Еврокомиссии должны приступить к исполнению своих полномочий с 1 декабря.



Урсула фон дер Ляйен займет пост президента Еврокомиссии на второй срок.



Еврокомиссаром по расширению станет Марта Кос, которая сменит Оливера Вархея. Сам Вархели займет пост комиссара по здравоохранению. Комиссаром по иностранным делам и безопасности станет бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая сменит Жозепа Борреля. Бывший министр финансов Ирландии Майкл МакГрат станет следующим еврокомиссаром по вопросам юстиции, а Андрюс Кубилюс из Литвы станет комиссаром ЕС по обороне.







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