

Правозащитная организация требует расследования предполагаемого насилия со стороны полиции в отношении демонстранта

27.11.2024 19:37





Правозащитная организация «Центр верховенства закона» призвала прокуратуру и Специальную следственную службу тщательно расследовать заявления о насилии со стороны полиции в отношении Анатолия Гигаури, участника митинга 24 ноября перед зданием Парламента, который обвиняется в нападении на полицейского.



Центр верховенства права обратил внимание на три случая предполагаемого насилия во время ареста Гигаури: 24 ноября во время нахождения на акции протеста демонстрации он подвергся словесным оскорблениям со стороны сотрудника Патрульной полиции, который дал ему пощечину; Второй, покинув митинг, вместе с двумя сопровождающими лицами передвигался на своем автомобиле, где его остановили сотрудники Патрульной полиции, затащили за машину и подвергли физическому насилию, во время чего у него на лице потекла кровь. По словам Гигаури, после того, как его перевели в Главное управление МВД, он подвергся насилию со стороны нескольких полицейских. В управлении к нему привели сотрудника Патрульный-инспектор, за насилие в отношении которого его приговорили к аресту, причем последний также применил насилие в его отношении в присутствии других сотрудников полиции.



Организация призвала соответствующие органы немедленно получить доказательства, такие как кадры с наплечных камер полиции и видеокамер, установленных по внешнему и внутреннему периметру полицейского участка, где его держали в заключении. Центр верховенства закона также подчеркнул необходимость равного обращения в соответствии с законом и призвал прокуратуру Грузии немедленно отреагировать на насилие в отношении Анатолия Гигаури со стороны полицейских, как это происходит, когда граждан преследуют за нападение на полицейских.



«Печальная тенденция заключается в том, что правоохранительные органы реагируют и предоставляют информацию населению только в тех случаях, когда речь идет о нарушениях, допущенных участниками митинга, а когда сами участники митинга становятся жертвами насилия, по таким фактам ни то что не привлекают к ответственности, иногда даже расследование не начинается», — заявляет организация.



Гигаури был задержан на митинге 25 ноября и обвинен по статье 353 Уголовного кодекса, касающейся нападения на сотрудника полиции. Несмотря на наличие вещественных доказательств телесных повреждений, Гигаури 26 ноября заключили под стражу.





Источник: Civil Georgia

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