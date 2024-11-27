

Депутат-олимпиец Гено Петриашвили призывает вручить Иванишвили высшую награду

27.11.2024 19:49





Депутат от «Грузинской мечты» Гено Петриашвили выступает с инициативой вручить высшую государственную награду почетному председателю партии власти Бидзине Иванишвили. С соответствующей просьбой он обратился к кандидату на пост министра культуры и спорта на объединенном заседании комитетов.



«Я хотел бы поблагодарить каждого из вас за вклад в развитие грузинского спорта. Хочу пожелать вам успехов во славу и процветание нашей страны. Премьер-министр отметил, что финансирование спорта резко увеличится, и мне интересно узнать, в каком направлении (вы видите дальнейшее развитие). Также хотел бы выступить с небольшой инициативой. Прежде всего, хочу выразить благодарность «Фонду Карту» и Бидзине Иванишвили за их упорный труд и преданность делу развития нашего спорта. Не стоит ли вручить этому самоотверженному человеку высшую награду за его вклад в поддержку спорта, искусства и культуры?», – заявил Гено Петриашвили.



О какой конкретно награде идет речь, он не уточнил.



Напомним, что в текущем году Гено Петриашвили стал олимпийским чемпионом, а перед парламентскими выборами присоединился к «Грузинской мечте» и стал депутатом новоизбранного парламента.





Сегодня утром стало известно, что кандидатом «Грузинской мечты» на пост президента будет ветеран футбола Михаил Кавелашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





