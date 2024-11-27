

Все депутаты от «Коалиции за перемены» написали заявления об отказе от мандатов

27.11.2024 19:50





Члены оппозиционного объединения «Коалиция за перемены», получившего, по информации ЦИК, 19 мест в парламенте XI созыва, обратились в законодательный орган с заявлениями об отказе от депутатских мандатов.



Объединение, вместе с другими оппозиционными партиями и президентом Саломе Зурабишвили, считает парламент нелегитимным, а результаты выборов — сфальсифицированными. Индивидуальные заявления об отказе от мандатов написали все 19 представителей «Коалиции за перемены»; теперь их должны удовлетворить депутаты правящей партии «Грузинская мечта».



«То, что мы делаем сегодня, не означает, что мы отказываемся от представительства народа, представительства избирателей, мандата на достижение изменений. Нет, наоборот. То, что мы делаем сейчас, направлено на полную делегитимацию так называемого парламента, на то, чтобы так называемые власти остались одни в этом здании, и на новые выборы», – сказал Ника Мелия, один из лидеров «Коалиции за перемены», который вместе с соратниками подал в канцелярию парламента заявление об отказе от мандата.



Вечером 26 ноября известно, что Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию партийных списков трех объединений. Это «Коалиция за перемены», «Единство – Национальное движение» и «Сильная Грузия». Оппозиционеры, которые, по данным ЦИК, стали депутатами, должны отказаться от мандатов в индивидуальном порядке.



Партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» пока не планирует аннулировать списки и отказываться от мандатов. При этом Гахария не раз заявлял, что не будет легитимизировать парламент XI созыва.







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