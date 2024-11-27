

Хазарадзе: Чем Кавелашвили запомнился обществу - принятием «российского закона»

27.11.2024 21:11





Единственное, чем Михаил Кавелашвили запомнился общественности, - это безоговорочное подчинение России и «российский закон», автором и безоговорочным защитником которого являются он и его политическая группа, - заявил один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе в связи с выдвижением Михаила Кавелашвили кандидатом в президенты.



По словам Хазарадзе, Грузии совершается конституционный переворот, который осуществляют пророссийские силы.



«Сегодня российская сила в Грузии, под руководством Бидзины Иванишвили, после фальсификации и захвата выборов, сделала еще один незаконный шаг - после формирования нелегитимного парламента, захватила институт президента.



Я не буду ничего говорить о личных качествах Кавелашвили, не буду останавливаться на умениях, несоответствующих должности президента, - пусть это оценит общественность.



Отмечу лишь одно - единственное, чем он запомнился обществу, это безоговорочным повиновением России и «российский закон», автором и безоговорочным защитником которого является он сам и его политическая группа.



Этот человек и его покровители представляют яркую российскую силу в Грузии, которая годами с фальшивой грузино-патриотической упаковкой ведет эту страну к изоляции и России.



Под руководством Бидзины Иванишвили в Грузии совершается конституционный переворот, который осуществляется пророссийскими силами, маскирующимися под национальные, чтобы захватить до конца все государственные, демократические институты, растоптать конституцию Грузии и поставить эту страну на бесконечный путь нелегитимности.



Как я уже говорил, мы не собираемся сотрудничать с силами, приоритетом которых не является защита суверенитета страны. Наш долг - не дать им возможности довести до конца коварный план разрушить суверенитет страны, поставить на службу России, осуществлять антинациональную политику, результатом которой являются сотни тысяч эмигрантов - это политика России - Грузия без грузин!



Я и мои соратники по команде сделаем все, чтобы противостоять этому вражескому плану и не дать возможности предательской власти осуществить его.



Я верю в боевой дух грузинского народа! Мы выбираем Европу - это наш национальный выбор!», - написал Хазарадзе на своей странице в Facebook.





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