

ЦИК разъясняет процедуры, связанные с выборами президента Грузии

27.11.2024 21:25





Выборы президента Грузии впервые в истории страны пройдут по-новому правилу - президент будет избираться сроком на 5 лет избирательной коллегией, состоящей из 300 членов. Сроки, правила и процедуры, связанные с выборами, различны.



По данным Центризбиркома, парламент принял решение о назначении выборов на 14 декабря с учетом Конституции.



По заявлению ЦИК, исходя из того, что выборы были назначены парламентом на 14 декабря, возникла необходимость модификации некоторых мероприятий и сроков, на что избирательная комиссия имеет право согласно закону, соответственно, на заседании, состоявшемся 26 ноября, ЦИК приняла постановление об определении некоторых избирательных мероприятий и сроков.



«Поскольку некоторые заинтересованные стороны распространяют неправильные интерпретации и манипулятивные заявления, в целях точного информирования общественности избирательная администрация детально разъясняет вопросы, связанные с выборами президента Грузии.



Прежде всего, следует отметить, что выборы президента Грузии назначает парламент. Согласно Конституции Грузии, если дата выборов президента Грузии совпадает с парламентскими выборами или за месяц до них, то выборы президента проводятся в течение 45 дней со дня первого заседания новоизбранного парламента. Соответственно, парламент принял решение о назначении выборов на 14 декабря с учетом Конституции.



Что касается вопросов, связанных с организацией выборов, то администрирование выборов осуществляет ЦИК. Исходя из того, что парламент назначил выборы на 14 декабря, возникла необходимость изменить некоторые мероприятия и сроки, на что избирательная администрация имеет право в соответствии с законодательством (избирательный кодекс, статья 14). Соответственно, на состоявшемся 26 ноября заседании ЦИК приняла постановление об определении некоторых избирательных мероприятий и сроков.



Состав избирательной коллегии утверждается постановлением ЦИК не позднее 11-го дня (3 декабря) до дня выборов. Выдвинуть кандидата в президенты Грузии может группа выборщиков, состоящая из не менее 30 членов избирательной коллегии, не позднее 9-и дней до дня выборов (5 декабря). Кандидат в президенты Грузии регистрируется не позднее 6-и дней (8 декабря) до дня выборов.



Что касается дня голосования, то выборы президента (первый тур) проводятся во дворце парламента Грузии с 09:00 дня выборов и заканчиваются в 14:00 того же дня или раньше, в любое время, если проголосовали все члены коллегии.



Избранным в первом туре считается кандидат, который получит не менее двух третей голосов от полного состава избирательной коллегии. Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший наибольшее количество голосов», - говорится в информации ЦИК.





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